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Более 32 километров дорог отремонтировали в Красногорске 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Красногорске с начала сезона по региональной программе софинансирования было отремонтировано 162 тысячи квадратных метров автодорог. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу администрации ГО.
"Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 32 километров. Благодаря опережению графика, округ может рассчитывать на вторую волну субсидирования", — рассказал заместитель главы администрации по вопросам транспорта и связи Всеволод Волосевич. ⠀
Сообщается, что в планах ведомства — ремонт еще порядка 10 муниципальных дорог. В ближайшее время начнется ремонт в деревне Тимошкино и на улице Чапаева в микрорайоне Опалиха. Работы будут проводиться за счет средств муниципального бюджета. ⠀
"Всего в 2019 году будет отремонтировано более 35 километров автомобильных дорог", — заключил Всеволод Волосевич.
Ранее москвичам стало известно, что движение на некоторых улицах столицы будет ограничено или полностью перекрыто. Изменения будут действовать до понедельника.
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