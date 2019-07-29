Возможности и цена на Lamborghini Huracan

Продажи автомобилей марки Lamborghini в текущем году на мировом автомобильном рынке возросли вдвое, по сравнению с прошлым годом.

Почти весь объем прироста обеспечивался за счет модели Urus, делающего более половины продаж. На территории Российской Федерации было реализовано более 50 спортивных автомобилей Huracan и Aventador, стоимость которых начинается от 27 млн рублей. За этот год, с учетом продаж модели Urus, было продано уже 76 машин этой марки. Итак, что же может предоставить модель Huracan своему счастливому обладателю, имеющему возможность позволить себе игрушку, стоимость которой начинается от 16 миллионов рублей, с доплатой еще 2 млн за покраску кузова в выбранный цвет.

Стоимость опций данного автомобиля. На самом деле, изучение опций данной модели автомобиля представляет собой не менее увлекательный процесс, чем его вождение. Хотя стоимость некоторых из них представляет собой немалую сумму. Например, ремни цветные безопасности — около 200 тысяч, особенная прострочка салона (простая прострочка) — почти 400 тысяч, а крышка двигателя из стекла с наличием подсветки на светодиодах обойдется во все 700. На данном фоне, настолько, казалось бы, полезная вещь, как увеличение клиренса, для получения возможности проезда лежаков и рамп паркингов, оцененная в 465 тысяч, совершенно не кажется переоцененной. Большая часть кузовных цветов продается по цене от миллиона до двух, однако на выбор представлены более 40 оттенков.

Но и даже эта информация не кажется настолько шокирующей, если обратить внимание еще на один факт. Итальянский автопроизводитель уже на протяжении нескольких лет является партнером швейцарского производителя часов, компании Roger Dubius. В рамках данного партнерства часовая компания создает недешевые модели часов в автомобильной тематике. Главное же в том, что любой, кто может позволить себе приобрести данные часы, сможет заодно купить и Lamborghini, а не наоборот. Стоимость часов топовых моделей может составлять от 12 до 15 миллионов рублей, что практически сопоставимо со стоимостью машины.

Устройство суперкара. Внешность Huracan выделяется по причине особого силуэта, который впервые появился еще во время выхода, ставших культовыми, моделей Countach и Diablo. По внешнему виду он представляет собой «машину мечты», которая не раз демонстрировалась в компьютерных играх, а не просто дорогой автомобиль спортивного стиля.

Авторы проекта данной машины постарались, как можно в большей степени облегчить применение данного автомобиля экзотической модели в повседневной жизни. Например, высокое расположение дверей позволяет не опасаться удара о бордюр при ее открытии, уровень обзора не идеальный, но вполне достаточный. Добавочной опцией является возможность установки задней камеры дополнительного обзора (правда за нее придется доплатить около 250 тысяч), дорожный просвет в 135 мм, с возможностью установки дополнительной системы поднятия до 175 (для сравнения, у модели Aventador — всего 100 мм), а объем багажника составляет 100 литров.

Итог. Несмотря на то, что представители компании утверждают, что данный автомобиль принадлежит к новому поколению, это больше напоминает рестайлинг. В результате его проведения, Huracan включает в себя не только обновленный дисплей и патрубки выхлопной системы, но и большое количество других технических решений. Новый автомобиль сумел совместить в себе стабильное поведение на дороге, характерное для автомобиля с полным приводом и большим количеством электроники, с живостью и интерактивностью. Управлять им будет интересно и опытным водителям, и любителям покрасоваться за рулем.