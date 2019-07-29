Составлен рейтинг европейских стран по доступности бензина

Больше всего бензина в Европе на свою средние зарплаты могут купить жители Люксембурга. Россия оказалась в середине рейтинга. А вот украинцы стали аутсайдерами, им доступно в 10 раз меньше бензина, чем люксембуржцам.

РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости» рассчитал количество 95-го бензина, которое могут купить на свои средние зарплаты жители европейских стран. Эксперты отметили, что на рейтинг влияют не только нефтяные котировки, но и налоговый режим, а также уровень доходов, который в Европе может сильно отличаться. Цены учитывались в национальной валюте стран.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут купить 2,9 тысячи литров бензина. На втором месте — Норвегия с 2,2 тысячи литров. Среди лидеров также Австрия, Ирландия и Великобритания. В этих странах могут позволить себе приобрести более 1,9 тысячи литров.

Россияне — на 16-м месте. На среднюю зарплату приходится около 927 литров бензина. Последнее место занимает Украина с результатом 279 литров. Это в 10 раз меньше уровня, доступного жителям Люксембурга.

Эксперты также посчитали, что самый дешевый бензин в Казахстане. Там литр 95-го стоит 27,9 рубля. В России стоимость доходит до 45,5 рубля. Замыкает тройку Белоруссия с топливом по 52 рубля.

Самый дорогой бензин в Нидерландах. Он стоит 118,7 рубля. Кроме того, больше 113 рублей за литр обойдется 95-й в Норвегии, Дании, Греции и Италии.