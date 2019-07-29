Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компактная Audi A1 обзавелась вседорожной версией 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Audi
На фоне растущей популярности небольших кроссоверов Audi начала превращать во вседорожники даже самые компактные модели. A1 обзавелась модификацией, которую по логике Audi следовало бы назвать Allroad, но она получила другое, более зажигательное имя.
Audi A1 Citycarver — так называется новинка — отличается от базовой пятидверной модели, можно сказать, по минимуму. Инженеры компании на 35 мм увеличили хэтчбеку дорожный просвет и заменили гамму колесных дисков на более крупные, размерностью от 16 до 18 дюймов. Предполагается, что большие колеса приподнимут машину над землей еще на несколько миллиметров.
Попутно хэтчбеку соорудили еще и новый развитый бодикит, который выполняет сразу две функции — декоративную и защитную. За первую отвечают бампера с измененной пластикой и новая, весьма детализированная решетка радиатора, а за вторую — традиционные защитные накладки из черного и серебристого пластика.
Учитывая, что ориентирована новинка прежде всего на молодежь, для Audi A1 Citycarver подобрали палитру из 9 ярких цветов кузова и возможность контрастного оформления: крышу при заказе можно будет выкрасить в альтернативный оттенок. Появятся яркие цветные акценты и в оформлении интерьера, и уже уточнено, что "кроссовер" получит четыре комплектации — к базовой добавят исполнения Advanced, Design Selection и S-Line. Правда, самое важное Audi пока держит в секрете — неизвестно, с какими моторами будет предлагаться Citycarver.
Основную ставку некоторые специалисты по прогнозам делают на самый мощный мотор в гамме — 1,4-литровый турбированный двигатель с отдачей в 200 л.с. Подробности должны появиться в следующем месяце, когда Audi откроет прием заказов на новинку в Европе.
Автовести: последние новости
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Компактный кроссовер Kia Seltos: все подробности и сроки начала продаж в России "Автотор" построит еще один завод по производству "корейцев" и "немцев"
Комментарии
Автоновости , Audi , Audi A1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как власти будут сдерживать цены на бензин
Volvo отзывает «огнеопасные» модели
Популярность каршеринга резко выросла
Нагнали на повороте1
Названы страны с самым доступным бензином3
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение