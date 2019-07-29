Компактная Audi A1 обзавелась вседорожной версией

На фоне растущей популярности небольших кроссоверов Audi начала превращать во вседорожники даже самые компактные модели. A1 обзавелась модификацией, которую по логике Audi следовало бы назвать Allroad, но она получила другое, более зажигательное имя.

Audi A1 Citycarver — так называется новинка — отличается от базовой пятидверной модели, можно сказать, по минимуму. Инженеры компании на 35 мм увеличили хэтчбеку дорожный просвет и заменили гамму колесных дисков на более крупные, размерностью от 16 до 18 дюймов. Предполагается, что большие колеса приподнимут машину над землей еще на несколько миллиметров.

Попутно хэтчбеку соорудили еще и новый развитый бодикит, который выполняет сразу две функции — декоративную и защитную. За первую отвечают бампера с измененной пластикой и новая, весьма детализированная решетка радиатора, а за вторую — традиционные защитные накладки из черного и серебристого пластика.

Учитывая, что ориентирована новинка прежде всего на молодежь, для Audi A1 Citycarver подобрали палитру из 9 ярких цветов кузова и возможность контрастного оформления: крышу при заказе можно будет выкрасить в альтернативный оттенок. Появятся яркие цветные акценты и в оформлении интерьера, и уже уточнено, что "кроссовер" получит четыре комплектации — к базовой добавят исполнения Advanced, Design Selection и S-Line. Правда, самое важное Audi пока держит в секрете — неизвестно, с какими моторами будет предлагаться Citycarver.

Основную ставку некоторые специалисты по прогнозам делают на самый мощный мотор в гамме — 1,4-литровый турбированный двигатель с отдачей в 200 л.с. Подробности должны появиться в следующем месяце, когда Audi откроет прием заказов на новинку в Европе.