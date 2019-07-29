Власти разъяснили, как будут сдерживать цены на бензин

Совет Федерации представил откорректированный демпфер стоимости топлива. Он будет работать так: если экспортная цена топлива будет выше российской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы. Если же, напротив, экспортная цена будет ниже, нефтяников обяжут направить сверхприбыль в госбюджет.

О новом механизме сообщают в понедельник РИА "Новости". Благодаря ему получится увеличить размер компенсации с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива в 2019 году, а с 2020 года для бензина — с 50% до 68%, для "дизеля" — с 50% до 65%.

В рамках нового демпфера оптовая стоимость бензина должна понизиться с 56 до 51 тыс. руб. за тонну, а дизельного топлива — с 50 до 46 тыс. руб. Далее цены будут расти в среднем на 5% в год, до 2024 года.

Для того, чтобы сдерживающий механизм работал, оптовые цены на бензин не должны отклоняться от условных показателей более чем на 10%, а на дизельное топливо — более чем на 20%.

Особый демпфер установят для Дальнего Востока — 2 тыс. руб. на тонну. Если же оптовая цена топлива в регионе будет отличаться более чем на 20% от средней цены по России, надбавка для Дальнего Востока будет аннулирована.

Также будет введен демпфер для авиакеросина — топлива для летательных аппаратов с воздушно-реактивным двигателем. Разница между экспортной и средней ценой в 48,3 тыс. руб. также будет компенсироваться. Компенсация составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года.

Новый демпфер потребует дополнительного вливания 19 млн руб. из Фонда национального благосостояния. Чтобы покрыть расходы, с 1 октября 2019 будет увеличен НДПИ при добыче нефти на 150 руб. на тонну.