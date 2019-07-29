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Стали известны подробности обновления Lada Vesta 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Kviring Drive
Похоже, полноценный рестайлинг и выход на рынок Lada Vesta FL отложен примерно на год. Однако, по слухам, к концу осени АвтоВАЗ может все же выкатить для "Весты" некоторые совершенно новые опции — включая и ранее недоступный силовой агрегат.
Бесселлер Тольяттинского автогиганта переживет промежуточное обновление уже в этом году или к концу следующего. По данным сообщества Kviring Drive, которое ссылается на анонимные источники на АвтоВАЗе, главным обновлением для "Весты" станет бесступенчатая трансмиссия вместе со 113-сильным двигателем объемом 1,6 л альянса Renault-Nissan. Этот силовой агрегат дебютировал буквально на днях на высоком хэтчбеке Lada Xray Cross.
Кроме того, "Весте" обещана и новая мультимедийная система, которой уже начали оснащать "вседорожный Иксрей". Отличается она наличием голосового управления и поддержки функций Apple CarPlay и AndroidAuto, но доступна будет, скорее всего, только в топовых комплектациях. В случае с Xray Cross она входит в пакет "Престиж" и устанавливается на самое дорогое исполнение хэтча ценой 966 900 рублей.
Наконец, семейство должно пережить некоторые более мелкие доработки. К примеру, "Весту" могут начать оснащать новыми боковыми зеркалами аэродинамической формы с повышенным уровнем акустического комфорта, оптимизированными подстаканниками, рулевым колесом с подогревом и кожаной отделкой, а также доработанными ограничителями дверей.
Тем не менее стоит отметить, что официального подтверждения этой информации от АвтоВАЗа пока не поступало.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Lada XRAY , Apple , Автоваз
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