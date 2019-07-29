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Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не ранее 2020 года 

Автостат + ещё 1 2 часа назад
Фото: Автостат
Выпуск нового среднеразмерного внедорожника Pajero Sport в России откладывается на срок после 2019 года для завершения локализации производства. Об этом агентству RNS сообщили в «МММ Рус», официальном дистрибьюторе Mitsubishi в России, добавив, что производство нового Pajero Sport будет локализовано на калужском заводе «ПСМА Рус».
Напомним, производство новинки для других мировых рынков налажено на заводе в Таиланде, откуда автомобили будут поставляться примерно в 90 стран, включая Филиппины и Австралию.
Новый среднеразмерный внедорожник Pajero Sport получил измененный внешний вид и интерьер с расширенными функциями. Так, экстерьер нового Pajero Sport изменился за счет фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный внешний вид.
Что касается салона, для удобства был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона. Улучшены характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA). Под капотом нового Pajero Sport установлен 2,4-литровый турбодизель MIVEC, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль по-прежнему оснащается системой полного привода Super-Select 4WD-II.
Напомним, что нынешнее поколение внедорожника Pajero Sport было представлено в 2015 году. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года в России было продано 3696 экземпляра этой модели. Сегодня стоимость Pajero Sport 2019 года выпуска составляет от 2 млн 439 тыс. рублей.
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Автоновости , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
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