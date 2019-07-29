Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как законно выгнать автоинспектора из машины 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник ГИБДД может сесть в чужую машину либо с разрешения ее владельца, либо во время досмотра, либо если она понадобилась ему для служебных целей. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
В 89-м пункте «Административного регламента ГИБДД», в котором прописан порядок остановки автомобилей, усаживание полицейского внутрь не упомянуто. Поэтому для этого ему необходимо приглашение владельца транспортного средства.
Без разрешения автоинспектор может попасть внутрь чужой машины, если проводит в ней досмотр. Для этого ему нужны основания, протокол, двое понятых или видеокамера.
«Ну и самой неприятной остается возможность представителей силовых структур использовать частные машины в служебных целях», — отмечает издание.
К этому автовладельцев обязывает пункт 2.3.3. правил дорожного движения в случаях, когда правоохранителям необходимо пресечь преступление, преследовать преступника, добраться до места происшествия, доставить пострадавшего в больницу или отбуксировать поврежденный автомобиль с места ДТП.
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Черногории в ДТП с автобусом пострадали десятки людей
Названы сроки появления нового Mitsubishi Pajero Sport
ГАЗ выпустит новый городской микроавтобус
Водитель Nissan столкнулся с Кia в Башкирии и погиб
Названы самые угоняемые автомобили в России3
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение