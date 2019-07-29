Как законно выгнать автоинспектора из машины

Сотрудник ГИБДД может сесть в чужую машину либо с разрешения ее владельца, либо во время досмотра, либо если она понадобилась ему для служебных целей. Об этом пишет « АвтоВзгляд ».

В 89-м пункте «Административного регламента ГИБДД», в котором прописан порядок остановки автомобилей, усаживание полицейского внутрь не упомянуто. Поэтому для этого ему необходимо приглашение владельца транспортного средства.

Без разрешения автоинспектор может попасть внутрь чужой машины, если проводит в ней досмотр. Для этого ему нужны основания, протокол, двое понятых или видеокамера.

«Ну и самой неприятной остается возможность представителей силовых структур использовать частные машины в служебных целях», — отмечает издание.

К этому автовладельцев обязывает пункт 2.3.3. правил дорожного движения в случаях, когда правоохранителям необходимо пресечь преступление, преследовать преступника, добраться до места происшествия, доставить пострадавшего в больницу или отбуксировать поврежденный автомобиль с места ДТП.