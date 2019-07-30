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BlaBlaCar пригрозили блокировкой после нелегальных перевозок 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Сайты, предоставляющие услуги по покупке билетов у нелегальных перевозчиков, необходимо заблокировать. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров, сообщают «Известия».
По данным издания, речь идет о более чем 200 сайтах, в том числе BlaBlaCar, «Яндекс. Автобусы», «Автовокзалы.ру», OneTwoTrip, «Туту.ру» и «Связной. Трэвел». Доменные адреса предлагается блокировать за осуществление продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан. Отмечается, что практически каждая третья продаваемая услуга автобусных перевозчиков нелегальна.
Инициатива направлена на борьбу с онлайн-торговлей билетами на автобусы, не имеющие необходимых разрешений для перевозки людей, отметили авторы письма. Документ был отправлен в Госдуму. Предполагается, что он будет рассмотрен в осеннюю сессию.
Ранее в июле машинист поезда Санкт-Петербург — Москва нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и провез их в кабине машиниста. Он был отстранен от работы.
В этом же месяце Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях. Так, к перевозкам предлагается допускать водителей с правами категории B и водительским стажем не менее двух лет. Количество поездок могут ограничить двумя в сутки. Попутчиков за одну поездку не может быть больше пяти, а наличная оплата за услуги водителя запрещена.
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Комментарии3
Автоновости , Другое , Госдума , Минтранс РФ , газета "Известия"
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