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В России официально появятся дороги из снега и льда 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года. Об этом сообщает «Коммерсант».
Документ упорядочивает правила строения, содержания и пользования зимними дорогами. В частности, они будут разделены на классы в зависимости от интенсивности движения, периодичности эксплуатации и расположения на местности.
Согласно новому стандарту, зимник это «сезонная автодорога с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер». Кроме того, в документе раскрыты понятия ледостава, полыньи, промоины, снегопереносов, топи, мари и перекатов.
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