Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель показал трюк, спасающий от полиции 

Рамблер 2 часа назад
На видео попал трюк, который провернул находчивый водитель, чтобы спастись от преследовавших его дорожных полицейских. Автолюбитель, ехавший на спортивной машине, подобрался в фуре и ловко поднырнул под неё, пока сзади его загораживало другое авто, а затем выехал с другой стороны. Полицейские ничего не заметили и промчались по дороге вперёд. Пользователи отметили, что для такого трюка определённо требуется подготовка, да и выглядит он небезопасно.
Автоновости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одна из самых дешевых иномарок для россиян подорожает1
Подлог: какую машину вам могут продать под видом новой?4
От каких моделей откажется BMW
Tesla анонсировала премьеру суперпикапа
Как законно выгнать автоинспектора из машины
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение