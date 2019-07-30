Водитель показал трюк, спасающий от полиции

На видео попал трюк, который провернул находчивый водитель, чтобы спастись от преследовавших его дорожных полицейских. Автолюбитель, ехавший на спортивной машине, подобрался в фуре и ловко поднырнул под неё, пока сзади его загораживало другое авто, а затем выехал с другой стороны. Полицейские ничего не заметили и промчались по дороге вперёд. Пользователи отметили, что для такого трюка определённо требуется подготовка, да и выглядит он небезопасно.