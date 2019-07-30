ГАЗ рассказал о беспилотной «Газели»

Горьковский автомобильный завод вплотную занялся разработкой беспилотных машин.

Автономные "Газели" уже выезжают на тестовые испытания, причем проходят они их не только на специально подготовленном полигоне, но и на территории завода, передает "Автостат".

Кроме того, ГАЗ может начать оснащать свои автомобили системой активной безопасности ADAS, которая следит за рядностью движения, знаками и дорожной ситуации, опираясь на данные с датчиков GPS/ГЛОНАСС, лидоров и камер.

ГАЗ также разрабатывает беспилотный городской микроавтобус, который может выйти на рынок уже в 2020 году. Микроавтобус получит комфортный салон, адаптированный для перевозки людей с ограниченными возможностями и детских колясок.

Недавно другой российский производитель — НПО автоматики — представил беспилотную модель трактора, которая умеет не только самостоятельно двигаться, но и определять свое местоположение.