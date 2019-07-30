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Tesla анонсировала премьеру суперпикапа 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Глава американского бренда Илон Маск пообещал показать долгожданный электрический суперпикап в течение следующих двух-трех месяцев. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Мы близки к завершению, но все волшебство заключается в последних штрихах. Возможно, это займет от двух до трех месяцев", — написал Маск в сообщении.
До этого "Тесла" делилась только одним тизерным изображением пикапа, по которому сложно что-либо понять о внешности модели.
Сам Маск заверял, что пикап будет не похож ни на одну существующую модель Tesla.
В июне появилась информация, что пикап будет стоить менее 50 тыс. долларов (3,16 млн руб.). Как предполагает Carscoops, у автомобиля будет не менее шести посадочных мест и его оснастят двумя электромоторами с огромным крутящим моментом. Буксировочная способность модели составит 136 т, а запас хода на одной подзарядке — 645-800 км.
В понедельник Tesla анонсировала новый кроссовер Tesla Model Y, который займет место на ступень ниже Model X.
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Автоновости , Tesla , Илон Маск
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