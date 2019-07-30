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BMW откажется от ряда моделей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
По предварительным данным, руководители баварской автомобильной компании BMW планируют ликвидировать ряд машин бренда.
В частности, будет остановлено производство моделей 2-Series, 8-Series и недавно выпущенного Z4. Скорее всего, машины не будут резко сняты с производства, а просто не получат своевременного обновления, постепенно потерявшись в тени новых автомобилей, дождавшись периода, когда их жизненный цикл подойдет к своему логическому завершению.
Более того, есть информация о том, что BMW 7-Series в стандартной версии также будет снят с производства. Причиной становится востребованность удлиненной версии и снижение продаж машин, выпущенных в стандартной комплектации. Сегодня, дилеры BMW даже не предлагают стандартную модель на транспортном рынке США. К 2024 году может быть прекращен выпуск автомобиля 6-Series Gran Turismo.
Несмотря на то, что производители планируют отказаться от большого количества моделей авто, выпущенных ранее, в разработке находятся новые автомобили, которые в ближайшем будущем будут представлены покупателям.
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Автоновости , BMW
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