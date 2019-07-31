ТОП-5 функций машин, про которые владельцы забывают прочитать в инструкции

Проанализировав различные модели машин, был составлен перечень достаточно интересных автомобильных функций, о которых владельцы забывают.

Первой такой функцией становится функция адаптивного освещения салона. Раньше такая возможность была только у премиальных моделей авто. Но, несмотря на это, сегодня такое освещение устанавливается во все модели авто.

Второй особенностью, про которую забывают автомобилисты, становится контроль давления шин. Функция не только является важной, но и установлена практически на всех современных машинах.

Третьей забытой функцией становится контроль сонливости, основной задачей которой является обеспечение безопасности на дорогах.

Электронный контроль устойчивости можно назвать четвертой функцией, о которой также не вспоминают автомобилисты. Использование данной функции помогает предотвратить сильные заносы на дорогах, а также избежать возможных аварийных ситуаций.

Ну и пятой не менее важной функцией считается функция, которая имеется только в машинах BMW . Ее задачей становится подсушивание тормозных дисков, которое позволяет водителю всегда быстро останавливаться.

Таким образом можно подвести итог о том, что в современных машинах присутствует достаточно большое количество различных функций, которые делают эксплуатацию автомобиля комфортной. Вот только не стоит о них забывать.