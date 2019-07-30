Немецкие машины Volkswagen Amarok значительно выросли в цене

Cтоимость немецких машин на российском рынке марки Volkswagen Amarok значительно выросла.

Мониторинг цен российского авторынка показывает, что увеличение стоимости машин, по сравнению с прежними, выросло на 1,6 и 1,8%. Теперь за данные модели автолюбителям придется заплатить на 37 900 — 64 300 рублей больше. Модель Trendline имеет 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 140 лошадиных сил и механическую коробку передач, в этой самой бюджетной комплектации она стоит 2 446 000 рублей. С автоматической коробкой передач и двигателем, мощностью 180 лошадиных сил, такая же модель автомобиля достигла цене 2 594 600 рублей. Highline с самым мощным мотором на 224 л.с., объемом в 3 литра, в комплектации с автоматической КП стоит 3 млн 364 000 рублей. А самая популярная версия Aventura, среди российских автолюбителей, с точно таким же двигателем и коробкой передач, возможно купить за 3 млн 853 100 рублей.

Проанализировав продажи немецкой марки Volkswagen в России, было выяснено, что в первые 6 месяцев 2019 года российские автолюбители приобрели всего 305 пикапов марки Volkswagen Amarok, что составляет 0,6% продаж от всех моделей производителя.