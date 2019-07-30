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В Москве возросло количество краж из автомобилей 

Вести Подмосковья 5 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
В Москве продолжает расти количество краж из автомобилей, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ МВД России по столице.
Гражданам рекомендуют быть бдительными и не оставлять ключи в машине, даже если нужно покинуть ее буквально на несколько секунд. Всегда включайте охранную сигнализацию, пользуйтесь гаражными боксами и охраняемыми стоянками. Пусть на машину будет приклеено уведомление о том, что она оснащена противоугонным устройством.
Если вы стали жертвой преступления, как можно скорее обращайтесь в полицию. Чем меньше времени пройдет с момента кражи, тем быстрее будет задержан преступник. Не трогайте свой автомобиль и не садитесь в салон, чтобы не уничтожить оставленные улики.
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