В Москве возросло количество краж из автомобилей

В Москве продолжает расти количество краж из автомобилей, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ МВД России по столице.

Гражданам рекомендуют быть бдительными и не оставлять ключи в машине, даже если нужно покинуть ее буквально на несколько секунд. Всегда включайте охранную сигнализацию, пользуйтесь гаражными боксами и охраняемыми стоянками. Пусть на машину будет приклеено уведомление о том, что она оснащена противоугонным устройством.

Если вы стали жертвой преступления, как можно скорее обращайтесь в полицию. Чем меньше времени пройдет с момента кражи, тем быстрее будет задержан преступник. Не трогайте свой автомобиль и не садитесь в салон, чтобы не уничтожить оставленные улики.