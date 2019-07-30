Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Он устанавливает возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и с последующим их изготовлением владельцем транспортного средства самостоятельно у изготовителей регистрационных госзнаков.
При этом специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение порядка госрегистрации.
Законом также вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории Российской Федерации, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.