Путин подписал закон, упрощающий получение номерных знаков для автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и с последующим их изготовлением владельцем транспортного средства самостоятельно у изготовителей регистрационных госзнаков.

При этом специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и маркировки основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Законом также вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории Российской Федерации, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.