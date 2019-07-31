Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опрос показал, о каких автомобилях мечтают россияне 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Россияне выбирают себе автомобили седан или универсал, хотя хотели бы ездить на внедорожниках или кроссоверах, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Эксперты "Авито" провели опрос более 2 тысяч пользователей сервиса по электронной почте в конце июня-начале июля. "Согласно результатам опроса, у 75% россиян есть автомобиль. Среди мужчин эта доля составляет 80%, а среди женщин чуть меньше — 61%. Еще 22% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшее время", — сообщили в компании. В свою очередь 16% опрошенных не могут позволить себе покупку транспорта из-за недостатка средств.
Самыми популярными типами кузова являются седан и универсал, 49% респондентов обладают автомобилями такого типа. На втором месте по популярности — внедорожник и кроссовер (24%), хетчбэками владеют 20% опрошенных. Каждый пятый респондент владеет отечественным автомобилем.
Кроме того, эксперты "Авито" выяснили, на каких автомобилях хотели бы ездить россияне.
"Большинство мужчин (24%) готовы потратить на автомобиль мечты более 3 миллионов рублей, в то время как столько же женщин-водителей ограничивают себя в бюджете до 500 тысяч рублей. Однако в выборе типа кузова взгляды респондентов сходятся: внедорожник и кроссовер занимают первое место (45%), на втором месте остаются практичные седан и универсал (32%), на третьем — с большим отрывом — хэтчбек (11%)", — отметили в "Авито".
По мнению респондентов, мощность двигателя идеального автомобиля должна составлять 100-200 лошадиных сил — так считают 44% мужчин и 46% женщин. Сервис также отмечает: российские водители выбирают переднеприводный (66%) автомобиль с механической коробкой передач (56%), однако хотели бы ездить на внедорожнике 4х4 (60%) с коробкой-автоматом (65%).
"Интересно, что 57% опрошенных мечтают прокатиться за рулем автомобиля Aston Martin легендарного агента 007 — Джеймса Бонда. Еще 22% водителей хотят быть как Доминик Торетто из фильма "Форсаж" и ездить на скоростном Dodge Charger 1970 года выпуска", — добавили в "Авито". В свою очередь 6% респондентов видят себя за рулем DeLorean из фильма "Назад в будущее".
Последние новости
Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Комментарии
Автоновости , DeLorean , Dodge , Aston Martin , Dodge Charger , Джеймс Бонд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин упростил жизнь автомобилистам17
Россиянам упростили получение автомобильных номеров2
Volkswagen Amarok значительно выросли в цене1
В Москве возросло количество краж из автомобилей
Одна из самых дешевых иномарок для россиян подорожает3
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение