ГИБДД создало на своем официальном сайте раздел с информацией о местах размещения камер для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) по всей России, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. «Сегодня на сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», — сообщила Волк. Раздел называется «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». На странице можно выбрать интересующий пользователя субъект РФ и увидеть на карте и список установленные на дорогах этого региона дорожные камеры. Отмечается, что ресурс пока находится в стадии наполнения и работает в тестовом режиме. Раздел разработали по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось 26 июня. На заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, и прятать их не нужно. «Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — отметила Волк.
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах России
Автоновости , Видео , ДТП , Ирина Волк , Владимир Путин , ГИБДД , МВД
Читайте также