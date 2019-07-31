Сайт ГИБДД «упал» после размещения карты дорожных камер

В новом интерактивном разделе на сайте ГИБДД размещена информация о камерах, фиксирующих нарушения на дорогах, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк . Однако при попытке зайти на ресурс появляется надпись о том, что «ведутся работы».

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — цитирует Ирину Волк РИА «Новости».

При этом к 12.20 мск 31 июля, официальный сайт Госавтоинспекции оказался недоступен. При попытке зайти на него появляется надпись: «уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что камеры устанавливаются для снижения аварийности и травматизма на дорогах и нет необходимости их прятать. Глава государства, по данным ТАСС, также призвал «навести порядок» в этой сфере.