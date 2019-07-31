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Озвучена цена еще одного «Крета-киллера» — Changan CS35 Plus 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Changan
Российский офис марки Changan обнародовал цену базовой комплектации нового кроссовера CS35Plus, продажи которого в нашей стране должны стартовать со дня на день. Стали известны также и некоторые спецификации, и детали комплектаций.
Changan CS35 с приставкой Plus — это глубоко переработанная модификация кроссовера CS35, которую производитель именует "вторым поколением". Продажи вседорожника на домашнем рынке стартовали в прошлом году, а в июне на модель было оформлено и российское ОТТС.
Интересно, что в сертификационных документах на кроссовер (Одобрение типа транспортного средства) упоминается 1,6-литровый атмосферник с отдачей в 117 л.с. А российский офис Changan говорит о моторе того же объема, но с заметно большей мощностью — уже 128 л.с. Комплектоваться переднеприводный CS35 Plus будет либо 5-ступенчатой механикой, либо 6-диапазонным автоматом.
Базовая стоимость вседорожника составит 969 900 рублей — то есть, почти столько же, сколько стоит популярная Hyundai Creta, с которой Changan CS35Plus вполне сопоставим и по размерам, и по спецификациям базовых версий (вот только механика у "Креты" шестиступенчатая, да и полноприводное исполнение есть). В самую доступную комплектацию CS35 Plus обещают включить, к примеру, две подушки безопасности, бортовой компьютер, мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном, датчик света, ассистент старта на подъеме и функцию контроля давления в шинах.
В более богатые и дорогие комплектации дополнительно войдут электрорегулировки кресла водителя, подогрев передних сидений, камера заднего вида и система бесключевого доступа, электролюк, климат-контроль и 17-дюймовые колеса (базовой версии положены диски на 16 дюймов).
Продажи новинки в России должны стартовать менее чем через неделю — уже 5 августа.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta
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