Volvo XC60 европейцам будет поставляться из Китая

Именитый шведский автобренд Volvo начинает поставки среднеразмерных внедорожников XC60 на европейский авторынок.

Примечательно, что эта модель производится на китайской промплощадке компании в Чэнду. По словам представителей концерна Volvo, размещать производственные мощности непосредственно в КНР очень выгодно. Ведь китайский авторынок является одним из крупнейших в мире.

Произведенные в Китае Volvo XC60 отправляются в Бельгию по железной дороге. Далее морем и сушей автомобили поставляются в двадцать пять стран Европы (Бельгия, Великобритания, ФРГ, Италия, Нидерланды, Франция и др.).

До начала поставок из Китая обсуждаемая модель, для европейского авторынка производилась в Торсланде (Швеция).

Теперь это предприятие, вероятно, будет работать на авторынок Соединенных Штатов. Ведь, как известно, США и КНР никак не могут прийти к компромиссу касательно налогов на ввозимую продукцию.