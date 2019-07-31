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Volvo XC60 европейцам будет поставляться из Китая 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Именитый шведский автобренд Volvo начинает поставки среднеразмерных внедорожников XC60 на европейский авторынок.
Примечательно, что эта модель производится на китайской промплощадке компании в Чэнду. По словам представителей концерна Volvo, размещать производственные мощности непосредственно в КНР очень выгодно. Ведь китайский авторынок является одним из крупнейших в мире.
Произведенные в Китае Volvo XC60 отправляются в Бельгию по железной дороге. Далее морем и сушей автомобили поставляются в двадцать пять стран Европы (Бельгия, Великобритания, ФРГ, Италия, Нидерланды, Франция и др.).
До начала поставок из Китая обсуждаемая модель, для европейского авторынка производилась в Торсланде (Швеция).
Теперь это предприятие, вероятно, будет работать на авторынок Соединенных Штатов. Ведь, как известно, США и КНР никак не могут прийти к компромиссу касательно налогов на ввозимую продукцию.
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