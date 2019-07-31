Новая Hyundai Creta выехала на дороги

На дорогах Южной Кореи сфотографировали кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Автомобиль вывели на тесты днем без какого-либо камуфляжа.

Новая Creta, которая на домашнем рынке продается под именем ix25, делит платформу со своим главным конкурентом, кроссовером Kia Seltos. Автомобиль стал на 30 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире прошлого поколения — 4300 и 1790 миллиметров соответственно. Колесная база подросла на 20 миллиметров — до 2610 миллиметров.

Дизайн у кроссовера новый и больше отсылает к флагманской модели Palisade, нежели к прошлому поколению «Креты». Появилась новая головная и задняя оптика, изменились линии кузова, которые теперь стали более выраженными и геометричными, нежели у текущей версии кроссовера.

В салоне также произошли существенные изменения: на центральной консоли появился вертикальный «планшет» мультимедийной системы, на который вынесли управление большинством функций вместо стандартных кнопок и регуляторов. Экран можно разделить на две части, чтобы у водителя и переднего пассажира были разные изображения.

Информации о двигателях пока нет, но китайские журналисты предполагают, что в моторную гамму войдут 1,4-литровый двигатель с турбонагнетателем и «атмосферник» объемом 1,6 литра.

Точной даты начала продаж пока нет, но, судя по снимкам и по тому, что производитель больше не скрывает новинку от посторонних глаз, это вопрос максимум одного-двух месяцев. В первую очередь новая Creta поступит в продажу на домашнем азиатском рынке, затем автомобиль появится в дилерских центрах Европы и России.