Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости 

Рамблер 38 минут назад
Фото: ТАСС
Камера фиксации нарушений на Киевском шоссе в районе поворота на Котово завышает скорость автомобилей. Об этом рассказал один из участников группы «Синие ведерки» в фейсбуке.
По словам водителя, он проезжает поворот на Котово регулярно и регулярно (уже более 10 раз) получает штрафы с одной и той же камеры за небольшое превышение скорости.
В какой-то момент мужчина решил заснять момент проезда под камерой на видео. Он включил штатный видеорегистратор на своем «Мерседесе», а круиз-контроль — на максимальное ограничение скорости 110 километров в час.
Штраф пришел и на этот раз. На сопровождавшем его снимке было сказано, что в 9:36:12 24 июля нарушитель двигался со скоростью 113 км/ч при разрешенной 90. Между тем запись регистратора свидетельствует, что скорость машины в тот момент составляла 107,4 км/ч.
«Камера настроена так, чтобы замеры скорости всегда выдавали бы завышенный результат», — сделал вывод водитель.
Комментарии1
Автоновости , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Туве построили новый мост после гибели людей1
Дыни заблокировали дорогу в Волгограде
Путин упростил жизнь автомобилистам27
Сайт ГИБДД «упал» после размещения карты дорожных камер21
Новую Hyundai Creta больше не прячут
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение