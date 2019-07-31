Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости

Камера фиксации нарушений на Киевском шоссе в районе поворота на Котово завышает скорость автомобилей. Об этом рассказал один из участников группы «Синие ведерки» в фейсбуке.

По словам водителя, он проезжает поворот на Котово регулярно и регулярно (уже более 10 раз) получает штрафы с одной и той же камеры за небольшое превышение скорости.

В какой-то момент мужчина решил заснять момент проезда под камерой на видео. Он включил штатный видеорегистратор на своем « Мерседесе », а круиз-контроль — на максимальное ограничение скорости 110 километров в час.

Штраф пришел и на этот раз. На сопровождавшем его снимке было сказано, что в 9:36:12 24 июля нарушитель двигался со скоростью 113 км/ч при разрешенной 90. Между тем запись регистратора свидетельствует, что скорость машины в тот момент составляла 107,4 км/ч.