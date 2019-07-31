Haval локализует в Туле две новые модели

Haval освоит мощности нового завода Great Wall под Тулой еще двумя моделями. Кроме F7, в ближайшее время на тульский конвейер встанут еще две модели Haval — купе-кроссовер F7x и внедорожник H9.

Как сообщили «Китайским автомобилям» в представительстве компании, флагман Haval H9 и купе-кроссовер F7x локальной сборки поступят в продажу в 3 квартале 2019 года. Соответственно, производство этих моделей начнется на один-два месяца раньше.

В то же время известно, что тульский завод еще не ликвидировал дефицит кроссоверов F7 в дилерских центрах, поэтому не исключено, что в конечном итоге производственный план будет скорректирован (так, к слову, произошло и с самим F7, старт сборки которого с апреля-мая перенесли на июнь).

Напомним, сейчас в России продается Haval H9 китайской сборки, он доступен по цене от 2 532 000 рублей. Модель F7x — купеобразная версия F7, которой полагается расширенное оснащение и, что логично, более высокая цена (то есть даже в «базе» он будет стоить точно дороже, чем 1 499 000 рублей).