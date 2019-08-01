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Aston Martin опустился на новое дно 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Thomas Peter / Reuters
Акции британского производителя люксовых спорткаров Aston Martin упали на 75 процентов с момента выхода компании на биржу. Это стало одним из худших показателей более чем за два года на лондонской торговой площадке, пишет Bloomberg.
Акции стоили 452 пенса (4,52 фунта) по сравнению с 1 900 пенсами (19 фунтами) на момент дебюта компании в октябре 2018 года. Это третье место в британском рейтинге FTSE 250 с худшими показателями после Metro Bank Plc и оператора кредитной платформы в США Funding Circle Holdings Plc.
Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin. В нем фирма сообщила об операционном убытке за полгода.
Финансовый директор Aston Martin Lagonda Марк Уилсон заявил, что компания может искать дополнительные средства, если это будет необходимо. Аналитики America Merrill Lynch посчитали, что для спасения компании нужно вложить в нее 500 миллионов фунтов стерлингов.
«Наличные деньги являются основной проблемой на данный момент», — отметил аналитик Goldman Sachs Джордж Гальерс в обращении для клиентов. Свободный денежный поток компании был на 96 миллионов фунтов (117 миллионов долларов) слабее, чем ожидалось, рассказал аналитик. По его словам, основной причиной проблем Aston Martin является падение спроса на ее продукцию из-за высоких цен.
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Комментарии
Автоновости , Aston Martin Lagonda , Aston Martin , Марк Уилсон , Bloomberg
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