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Водители устроили стрельбу в Москве 

Рамблер + ещё 3 11 минут назад
Фото: News.ru
На Ленинградском проспекте произошел дорожный конфликт, переросший в драку, которая переросла в стрельбу. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД по Москве.
Конфликт возник у дома №50. В нем участвовали двое водителей. В какой-то момент они стали драться, а некоторое время спустя один из мужчин достал оружие, предположительно травматический пистолет, и выстрелил в другого.
После этого стрелок скрылся. Информация о повреждения, полученных потерпевшим, в настоящее время уточняется. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, а стрелявший мужчина разыскивается.
По данным РЕН ТВ, пистолет был травматическим не предположительно, а стрелок управлял автомобилем «БМВ». По сведениям «Вечерней Москвы», конфликт имел место в 7:50, а вопрос о госпитализации пострадавшего решается с ним же. По информации «Лайфа», потерпевший все же был доставлен в больницу.
На прошлой неделе у 10-го дома по Ленинградскому проспекту неизвестные, пригрозив владельцу «Ниссана» огнестрельным оружием, приказали тому выйти из машины, сели в нее сами и уехали. Ради их задержания в городе вводился план «Перехват».
Комментарии
Автоновости , Nissan , BMW , МВД , ИТАР-ТАСС
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