Водители устроили стрельбу в Москве

На Ленинградском проспекте произошел дорожный конфликт, переросший в драку, которая переросла в стрельбу. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД по Москве.

Конфликт возник у дома №50. В нем участвовали двое водителей. В какой-то момент они стали драться, а некоторое время спустя один из мужчин достал оружие, предположительно травматический пистолет, и выстрелил в другого.

После этого стрелок скрылся. Информация о повреждения, полученных потерпевшим, в настоящее время уточняется. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, а стрелявший мужчина разыскивается.

По данным РЕН ТВ, пистолет был травматическим не предположительно, а стрелок управлял автомобилем « БМВ ». По сведениям «Вечерней Москвы», конфликт имел место в 7:50, а вопрос о госпитализации пострадавшего решается с ним же. По информации «Лайфа», потерпевший все же был доставлен в больницу.