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Регистрация авто в салонах пока откладывается 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Появление возможности регистрировать машины в автосалонах откладывается, рассказали ТАСС в ГИБДД.
Ранее российское законодательство, в частности закон «О государственной регистрации транспортных средств», было изменено таким образом, что регистрация автомобилей стала возможной без посещения подразделений Госавтоинспекции — прямо в автосалонах.
Изменения должны были вступить в силу 4 августа. Сегодня в ГИБДД сообщили, что это откладывается до 1 января 2020 года. Причин такого решения в ведомстве не уточнили.
Одновременно с правом регистрировать машины в автосалонах в воскресенье у россиян должна была появиться возможность регистрировать их с выдачей госзнаков и без нее. Кроме того, принятые ранее поправки уточняют порядок регистрации машин, которые принадлежат гражданам младше 16 лет.
Осенью 2018 года в России была разрешена регистрация автомобилей по временному удостоверению личности, был прописан порядок регистрации машин с электронными паспортами транспортных средств и разъяснены правила регистрации машин, принадлежащих нескольким людям.
Комментарии1
Автоновости , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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