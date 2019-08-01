Регистрация авто в салонах пока откладывается

Появление возможности регистрировать машины в автосалонах откладывается, рассказали ТАСС в ГИБДД

Ранее российское законодательство, в частности закон «О государственной регистрации транспортных средств», было изменено таким образом, что регистрация автомобилей стала возможной без посещения подразделений Госавтоинспекции — прямо в автосалонах.

Изменения должны были вступить в силу 4 августа. Сегодня в ГИБДД сообщили, что это откладывается до 1 января 2020 года. Причин такого решения в ведомстве не уточнили.

Одновременно с правом регистрировать машины в автосалонах в воскресенье у россиян должна была появиться возможность регистрировать их с выдачей госзнаков и без нее. Кроме того, принятые ранее поправки уточняют порядок регистрации машин, которые принадлежат гражданам младше 16 лет.

Осенью 2018 года в России была разрешена регистрация автомобилей по временному удостоверению личности, был прописан порядок регистрации машин с электронными паспортами транспортных средств и разъяснены правила регистрации машин, принадлежащих нескольким людям.