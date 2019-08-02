Россияне полюбили автомобили с АКП

Продажи автомобилей с автоматической коробкой в первом полугодии 2019 года передач выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводи т агентство «Автостат».

По итогам первых шести месяцев 2019 года было реализовано 453,3 тысячи новых автомобилей с АКПП. При этом 60% проданных авто приходятся на пять марок: Kia (93,5 тысячи машин), Hyundai (67,6 тысячи), Toyota (43,5 тысячи), Volkswagen (37,5 тысячи) и Skoda (26,5 тысячи).

Эксперты отмечают, что продажи автомобилей с АКПП растут на фоне общего падения российского рынка. В первом полугодии 2019 года в общей сложности было реализовано на 2% меньше машин, чем годом ранее. При этом доля продаж машин с «автоматом» увеличилась на 3%.