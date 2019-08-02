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Красивый Renault резко подорожал в России 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Спустя менее месяца со старта продаж эффектного кросс-купе, Renault решил поднять цены на Akrana на 16-25 тыс. руб. в зависимости от комплектации.
Меньше всего подорожали модификации с механической коробкой передач — на 16 тыс. руб., сообщают аналитики «Цена Авто». За версии с CVT теперь придется заплатить на 20 тыс. руб. больше. И, наконец, на 25 тыс. руб. дороже стала самая дорогая комплектация Arkana — Edition One.
Таким образом, стартовая цена кросс-купе перешагнула отметку в миллион рублей, а среднем стоимость комплектаций выросла на 1-2%. Самая дешевая версия Life с «механикой» и 1,6-литровым «атмосферником» теперь доступна у дилеров за 1,06 млн руб. За топовую Edition One придется отдать от 1,44 млн руб. за версию с передним приводом и c 150-сильным TCе до 1,52 млн руб. за AWD. Напомним, ранее Arkana стоила от 999 тыс. до 1,49 млн руб.
По мнению аналитиков, на старте продаж Renault сознательно занизил ценник Arkana, и теперь откорректировал цены, чтобы они сравнялись с рыночными.
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