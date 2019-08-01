В России резко подешевел Chery Tiggo 3

С 1 августа китайская марка снизила цены на все комплектации своего бестселлера — кроссовера Tiggo 3. Теперь стартовая версия Comfort MT доступна россиянам по цене от 799,9 тыс. руб, что на 95 тыс. меньше прежней стоимости.

Комплектацию подороже — Luxury Plus MT — можно приобрести за 859,9 тыс. руб. (-80 тыс. руб. от старой цены), а топовую Luxury Plus CVT — за 939,9 тыс. руб. (-60 тыс. руб).

Пресс-служба бренда также сообщила, что при бронировании автомобиля через официальный сайт Chery можно сэкономить дополнительные 10 тыс. руб.

Снижение цен может быть вызвано приближающейся премьерой на российском авторынке обновленного Tiggo 4, который обещают привезти в дилерские салоны в августе.