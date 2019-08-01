Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России резко подешевел Chery Tiggo 3 

Авторамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Авторамблер
С 1 августа китайская марка снизила цены на все комплектации своего бестселлера — кроссовера Tiggo 3. Теперь стартовая версия Comfort MT доступна россиянам по цене от 799,9 тыс. руб, что на 95 тыс. меньше прежней стоимости.
Комплектацию подороже — Luxury Plus MT — можно приобрести за 859,9 тыс. руб. (-80 тыс. руб. от старой цены), а топовую Luxury Plus CVT — за 939,9 тыс. руб. (-60 тыс. руб).
Пресс-служба бренда также сообщила, что при бронировании автомобиля через официальный сайт Chery можно сэкономить дополнительные 10 тыс. руб.
Снижение цен может быть вызвано приближающейся премьерой на российском авторынке обновленного Tiggo 4, который обещают привезти в дилерские салоны в августе.
Авторамблер: последние новости
Карта с дорожными камерами обрушила сайт ГИБДД Россиянам предстоит замена автономеров Renault повышает цены: какие модели подорожают с 1 августа
Автоновости , Chery , Chery Tiggo 3 , Chery Tiggo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водители устроили стрельбу в Москве
Регистрация машин в автосалонах откладывается
Для скрывшихся с места ДТП придумали новое наказание
Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России
Какой мотор лучше — турбированный или атмосферный?4
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение