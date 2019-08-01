Полностью рассекречены уже все комплектации и цены на Suzuki Jimny

Российский офис Suzuki устроил из отечественной премьеры компактного внедорожника целую интригу, делясь информацией о Jimny буквально по крохам — но планомерно. Сейчас интрига разрешена: на официальной презентации, где сейчас находится корреспонднт АвтоВестей, объявлены и цены, и наполнение всех двух комплектаций.

Уже было известно, что Jimny в России будет комплектоваться компактным атмосферным двигателем — четырехцилиндровый агрегат развивает 102 л.с. при объеме в 1,5 л. Подтвердилась и информация, что он будет работать в паре с 5-ступенчатой механикой и 4-диапазонным автоматом. Новостью стало то, что обе коробки будут доступны для базовой комплектации GL, а в топовой GLX отказаться от автомата уже не получится.

Самый доступный Suzuki Jimny нового поколения в нашей стране оценен в 1 359 000 рублей. За автомат придется доплатить еще 60 тысяч. Но наполнение базовой комплектации выглядит вполне основательно. В нее включены, к примеру, противотуманные фары, расширители колесных арок, центральный замок, электрорегулировки зеркал, датчик света, кондиционер, передние сиденья с подогревом и мультируль. Правда, руль регулируется только по наклону, акустическая система состоит из 2 динамиков (а в роли головного устройства — CD-проигрыватель), подушек безопасности только две, а колеса — штампованные 15-дюймовые диски с резиной размерностью 195/80R15 (с полноразмерной запаской).

Зато уже в базе имеется множество водительских ассистентов, включая системы курсовой устойчивости и помощи при экстренном торможении, ассистенты при старте на подъеме и спуске с горы, а также датчики контроля давления в шинах.

В топовом исполнении Jimny получает легкосплавные диски того же размера, светодиодную головную оптику с омывателями, подогрев зеркал, круиз-контроль и климат-контроль, вторую 12-вольтовую розетку в багажнике (в базе уже имеется одна — на центральной консоли), кожаный руль и полноценную мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, навигацией и возможностью интеграции смартфонов. Багажник же обзаведется органайзером, но спинка заднего дивана у Jimny складывается только в пропорции 50:50.

Оценена такая комплектация в 1 569 000 рублей. Прием заказов на новинку уже открыт, причем российский офис Suzuki еще несколько дней отмечал небывалый ажиотаж вокруг новинки. По слухам, первые "живые" машины доберутся до дилеров в августе.