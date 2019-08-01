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Названы города России с самыми плохими дорогами 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТАСС
Россияне считают, что худшие в стране дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске. Таковы результаты опроса, проведенного в июле 2019-го независимым агентством Zoom Market. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тысячи интервью. В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.
Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новосибирск (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.
Как отмечается в предоставленных материалах, плохие дороги являются одной из самых раздражающих проблем в России.
Ранее в июле о состоянии российских дорог высказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отметил, что в целом по стране дороги находятся в хорошем состоянии, но есть и не очень хорошие трассы. Министр проехался на автомобиле из Москвы в Тольятти и в одном месте во время поездки чуть не пробил колесо.
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Автоновости , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Lenta.ru
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