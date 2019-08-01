Geely рассекретила кросс-хэтч GS для России

Компаиня Geely опубликовала изображения будущей новинки российского рынка — "высокого хэтчбека" GS, который уже прошел положенную процедуру сертификации. Сюрпризов не произошло: оказывается, эту модель россияне уже видели.

Версия Geely GS (или Emgrand GS) для домашнего рынка уже успела пережить рестайлинг, однако, в каком виде обещанный российским покупателям уже давно хэтчбек доберется до нашей страны, было неизвестно. Судя по фотографиям, появившимся в разделе "Новое" официального российского сайта Geely, в нашей стране компания намерена продавать GS в том же виде, в котором он выступал на Московском автосалоне 2018 года.

Одобрение типа транспортного средства на эту модель было опубликовано в июне. Согласно документу, 4,4-метровый кросс-хэтч появится в нашей стране, будучи вооруженным безальтернативным 1,8-литровым атмосферником с отдачей в 133 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Выбирать россиянам предложат уровень оснащения и коробку передач: для новинки адаптированы 6-ступенчатая механика и 6-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Хотя стоит отметить, что по информации портала "Китайские автомобили" для нашей страны робот заменили на традиционную АКПП.

В список оборудования хэтчбека, согласно документу, войдут системы контроля устойчивости, распределения тормозных усилий и помощи при экстренном торможении, система контроля давления в шинах, мультимедийная система и климат-контроль, а также навигация.

Выпускать Geely GS для российского рынка планируется в Китае — соответственно, каких-то сверхнизких цен можно не ждать. Более детальная информация о спецификациях российской версии кросс-хэтча появится ближе к старту продаж, который запланирован на осень.