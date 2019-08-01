Составлен список моделей BMW, которые скоро исчезнут

Причина такого решения — желание урезать расходы на непопулярные и "дублирующиеся" модели, чтобы вложить средства в разработку новинок, сообщает издание Automobile в четверг со ссылкой на неназванные источники, близкие к концерну.

Первым из линейки немецкого производителя исчезнут автомобили, показавшие худшие результаты продаж, и модели, которые конкурируют друг с другом в одном сегменте. По данным издания, уже решено снять с конвейера кабриолет 2 Series, который входит в десятку самых популярных машин с открытым верхом среди россиян.

Также исчезнет купе 2 Series. Напомним, еще в марте BMW анонсировала премьеру 2 Series Gran Coupe и обещала показать его в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Кроме этих моделей, BMW лишится кроссовера X2, седана 7 Series со стандартной колесной базой, кабриолетов 8 Series и Z4 следующего поколения, который конкурирует на рынке со "вторым" кабриолетом. Немного удивляет решение концерна снять с продажи новинки 8 Series и Z4, а также популярный на мировом рынке SUV X2.

Но есть и хорошие новости: сэкономленные средства BMW вложит, в частности, в разработку флагмана модельного ряда — кросс-купе X8, который разделит платформу и, вероятно, линейку двигателей с X7. Первая информация о гиганте появилась еще в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что X8 может выйти на рынок уже в 2020 году.