Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен список моделей BMW, которые скоро исчезнут 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Причина такого решения — желание урезать расходы на непопулярные и "дублирующиеся" модели, чтобы вложить средства в разработку новинок, сообщает издание Automobile в четверг со ссылкой на неназванные источники, близкие к концерну.
Первым из линейки немецкого производителя исчезнут автомобили, показавшие худшие результаты продаж, и модели, которые конкурируют друг с другом в одном сегменте. По данным издания, уже решено снять с конвейера кабриолет 2 Series, который входит в десятку самых популярных машин с открытым верхом среди россиян.
Также исчезнет купе 2 Series. Напомним, еще в марте BMW анонсировала премьеру 2 Series Gran Coupe и обещала показать его в ноябре 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Кроме этих моделей, BMW лишится кроссовера X2, седана 7 Series со стандартной колесной базой, кабриолетов 8 Series и Z4 следующего поколения, который конкурирует на рынке со "вторым" кабриолетом. Немного удивляет решение концерна снять с продажи новинки 8 Series и Z4, а также популярный на мировом рынке SUV X2.
Но есть и хорошие новости: сэкономленные средства BMW вложит, в частности, в разработку флагмана модельного ряда — кросс-купе X8, который разделит платформу и, вероятно, линейку двигателей с X7. Первая информация о гиганте появилась еще в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что X8 может выйти на рынок уже в 2020 году.
Авторамблер: последние новости
Названы города РФ с самыми ужасными дорогами Карта с дорожными камерами обрушила сайт ГИБДД АвтоВАЗ повысил цены с 1 августа
Комментарии
Автоновости , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В моторах Volkswagen обнаружили неустранимую проблему
Названы города России с самыми плохими дорогами
Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ
Названы любимые автомобили российских угонщиков
«Яндекс. Драйв» начал отключать агрессивных водителей
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение