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«Яндекс. Драйв» начал отключать агрессивных водителей 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Совсем недавно компания «Яндекс. Драйв» начала проводить тестовые испытания новейшей функции в своём приложении.
Данная функция направлена на качественное улучшение сервиса за счёт отключения неадекватных и агрессивных водителей каршеринга. Поводом для внесения в список агрессивных водителей могут быть: превышение скоростного режима на дорогах, резкое торможение на дорогах, агрессивное поведение по отношению к потребителю услуги или участникам дорожного движения.
Встроеннаясистема распознавания считывает данные о водителе и отслеживает неадекватное поведение. Системой постепенно сокращается количество доступных автомобилей, а потом и вовсе происходит блокировка аккаунта.
Первый этап частичной блокировки наступает по премиум автомобилям, которые становятся недоступными. Контроль над водителем осуществляется специализированными скрытыми датчиками, которые встроены в каждый автомобиль сервиса. Алгоритм действия датчиков ограничивается 10 днями. Поначалу водителю выдаётся предупреждение и если водитель исправляется и ведёт себя адекватно, то штрафные санкции снимаются.
Кроме этого, данная система улавливает факт передачи авто другому водителю. Ранее, властями была предложена идея оснастить автомобили из каршеринга специальными автоматическими замками, чтобы тем самым существенно ужесточить контроль.
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