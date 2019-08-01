Названы любимые автомобили российских угонщиков

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала рейтинг часто угоняемых автомобилей за период с января по июнь текущего года. Список был составлен на основе обращений клиентов, застрахованных по каско.

Оказалось, что наибольшей популярностью у преступников пользуются автомобили брендов Toyota Lexus . Причем предпочтения похитителей изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: например, Lexus LX скатился с первой позиции на третью строчку, уступив лидерство «Прадо», а Toyota Camry опустилась со второй на пятую строчку. Кроме того, из топ-10 исчезли две модели Kia — Sorento и Sportage, которые в 2018 году занимали четвертое и пятое места соответственно.

По словам автостраховщиков, автомобили высокого ценового сегмента, в частности Toyota и Lexus, чаще всего угоняют на заказ, а машина со средней ценой с большой долей вероятности пойдет на запчасти.

Источник: АльфаСтрахование