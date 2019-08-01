Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы любимые автомобили российских угонщиков 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала рейтинг часто угоняемых автомобилей за период с января по июнь текущего года. Список был составлен на основе обращений клиентов, застрахованных по каско.
Оказалось, что наибольшей популярностью у преступников пользуются автомобили брендов Toyota и Lexus. Причем предпочтения похитителей изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: например, Lexus LX скатился с первой позиции на третью строчку, уступив лидерство «Прадо», а Toyota Camry опустилась со второй на пятую строчку. Кроме того, из топ-10 исчезли две модели Kia — Sorento и Sportage, которые в 2018 году занимали четвертое и пятое места соответственно.
По словам автостраховщиков, автомобили высокого ценового сегмента, в частности Toyota и Lexus, чаще всего угоняют на заказ, а машина со средней ценой с большой долей вероятности пойдет на запчасти.
Альтернативный рейтинг по итогам шести месяцев текущего года ранее опубликовала компания «Ренессанс Страхование». Первое место в списке занял бюджетный Hyundai Solaris, а следом за ним шли Kia Rio и Hyundai Creta.
Источник: АльфаСтрахование
Motor.ru: последние новости
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России Новая Hyundai Creta выехала на дороги
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Creta , Lexus , Hyundai Solaris , Toyota , Kia Sorento , Kia Rio , Toyota Camry , Lexus LX , Альфастрахование , Ренессанс Страхование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ повысил цены на Lada
На Кутузовском проспекте грузовик врезался в столб
Водители устроили стрельбу в Москве1
Регистрация машин в автосалонах откладывается1
Какой мотор лучше — турбированный или атмосферный?14
Видео
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
01:54
Водитель чудом выжил, разнеся надземный переход
ДТП
01:15
Грузовик без тормозов навел шороху на трассе
ДТП
01:01
Что будет, если легковушка окажется между фурами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение