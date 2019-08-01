Внедорожник Duster стал 1-литровым

Dacia , или румынский Renault , выпустит Duster с литровым бензиновым двигателем TCe мощностью 100 л.с. с турбонаддувом, сообщает издание Carscoops в четверг. Кроссовер, являвшийся бастионом "старой школы", продолжает поддаваться современным даунсайзинговым веяниям.

Новый агрегат заменит в силовой палитре кроссовера 115-сильный четырехцилиндровый "атмосферник" объемом 1,6 л.

Сборка новых TCe 100 налажена на заводе альянса Renault Nissan в Румынии. Трехцилиндровый двигатель будет агрегатироваться с пятиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом. По словам инженеров Dacia, TCe потребляет меньше топлива, чем предшественник, а в его выхлопе на 18% меньше углекислого газа.

С новым силовым агрегатом Duster станет помедленнее, но крутящий момент вырастет на 4 Нм — до 160 Нм, и машина быстрее отзывается на нажатие педали. А вот разгон и "максималка" пострадают: первую сотню автомобиль будет набирать за 12,5 сек., а не за 11,9 сек., как раньше, а максимальная скорость составит 168 км/ч, что на 4 км/ч меньше, чем у Duster с SCe.

Новый двигатель расширяет линейку Duster, в которой уже числятся дизельные двигатели Blue dCi с отдачей 95 л.с и 115-сильный Blue DCi, а также два бензиновых агрегата TCe GPF мощностью 130 и 150 л.с.

Дебют нового Dacia Duster запланирован на 2020 год.

Ранее "Авторамблер" публиковал футуристичные рендеры концепта на базе Dacia Duster, разработанные российским автомобильным дизайнером.