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Внедорожник Duster стал 1-литровым 

Авторамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Dacia, или румынский Renault, выпустит Duster с литровым бензиновым двигателем TCe мощностью 100 л.с. с турбонаддувом, сообщает издание Carscoops в четверг. Кроссовер, являвшийся бастионом "старой школы", продолжает поддаваться современным даунсайзинговым веяниям.
Новый агрегат заменит в силовой палитре кроссовера 115-сильный четырехцилиндровый "атмосферник" объемом 1,6 л.
Сборка новых TCe 100 налажена на заводе альянса Renault Nissan в Румынии. Трехцилиндровый двигатель будет агрегатироваться с пятиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом. По словам инженеров Dacia, TCe потребляет меньше топлива, чем предшественник, а в его выхлопе на 18% меньше углекислого газа.
С новым силовым агрегатом Duster станет помедленнее, но крутящий момент вырастет на 4 Нм — до 160 Нм, и машина быстрее отзывается на нажатие педали. А вот разгон и "максималка" пострадают: первую сотню автомобиль будет набирать за 12,5 сек., а не за 11,9 сек., как раньше, а максимальная скорость составит 168 км/ч, что на 4 км/ч меньше, чем у Duster с SCe.
Новый двигатель расширяет линейку Duster, в которой уже числятся дизельные двигатели Blue dCi с отдачей 95 л.с и 115-сильный Blue DCi, а также два бензиновых агрегата TCe GPF мощностью 130 и 150 л.с.
Дебют нового Dacia Duster запланирован на 2020 год.
Ранее "Авторамблер" публиковал футуристичные рендеры концепта на базе Dacia Duster, разработанные российским автомобильным дизайнером.
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Автоновости , Nissan , Dacia Duster , Renault , Dacia , Авторамблер
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