У электрического Audi e-tron появилась начальная версия

Компания Audi поделилась подробностями о e-tron 50 quattro — электрическом кроссовере начального уровня. Цены на новинку объявят ближе к европейском к старту продаж, запланированному на зиму. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что версия 50 quattro окажется существенно дешевле нынешнего варианта 55 quattro, который стоит 83 350 евро (примерно 5,9 миллиона рублей).

По предварительным данным, цены на Audi e-tron 50 quattro стартуют с отметки в 67,3 тысячи евро. Это обусловлено тем, что кроссовер получит аккумулятор меньшей емкости: 71 киловатт-час против 95 киловатт-часов у 55 quattro. Силовую установку (два электромотора по одному на каждой оси) дефорсировали с 360 до 313 лошадиных сил и с 561 до 540 Нм крутящего момента. Соответственно, снизилась и максимальная скорость — на 10 километров в час, до 190 километров в час. На одной зарядке новинка способна проехать 299 километров по циклу WLTP, что на 112 километров меньше, чем 55 quattro.

От версии 55 quattro кроссоверу начального уровня досталась система рекуперации энергии и возможность подзарядки батарей до 80 процентов за 30 минут. При этом от функции overboost, которая дает восьмисекундную прибавку к мощности, решено было отказаться.

Audi e-tron дебютировал осенью прошлого года. Электромобиль укомплектован системой электронного контроля устойчивости и системой выбора режимов движения с семью профилями работы управляющей электроники, а пневмоподвеска способна регулировать высоту кузова в пределах 76 миллиметров. В числе доступного оборудования — два дисплея системы MMI диагональю 10,1 и 8,6 дюйма и круиз-контроль, работающий в пробках и на шоссе.