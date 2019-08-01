В моторах Volkswagen обнаружили неустранимую проблему

Многие собственники машин Volkswagen Group, которые получили мотор TSI Evo на 1,5 литра, испытывали мощную вибрацию.

Невзирая на осведомленность немецкого бренда о неполадке, на протяжении нескольких месяцев пока не удалось найти ее решения.

Неисправность возникает в большинстве авто VW Group, так, владельцы SEAT Skoda , Volkswagen и Audi не раз жаловались на неполадку. Известно, что вибрация появляется лишь у машин с механической КПП и бензиновой силовой установкой TSI на 1,5 литра. В то же время владельцы авто с роботизированной коробкой передач DSG не сталкивались с подобной неполадкой. Собственники заявляют о сильном дрожании, которое особо чувствуются на пониженных передачах при «холодных» моторах.

Хотя и неисправность затрагивает одну и ту же комбинацию мотор/КПП, дилеры отреагировали по-разному. Одни позволили владельцам отказаться от своих авто, а другие не дали такой возможности. В некоторых авто было обновлено программное обеспечение, при этом как проинформировали многих собственников, пока решения проблемы нет.

В определенных случаях розничные дилеры говорили клиентам о том, что неисправность «характерна» для машины.

Стоит подчеркнуть, что еще в конце прошлого года в VW Group заявили, что им было известно о неполадке. В то же время там отметили, что она встречается очень редко. Через 7 месяцев неполадка так и не была устранена. По заявлениям начальства бренда, проблема коснулась небольшого количества машин и в настоящее время ведутся поиски ее решения. Помимо этого в корпорации сообщили, что пострадавшим водителям надо обсудить появившуюся неисправность с дилерами.