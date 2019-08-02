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В Москве появятся новые выделенки 

Авторамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Авторамблер
До конца года на наиболее загруженных столичных улицах обустроят новые выделенные полосы для общественного транспорта. Всего появится 34 километра новых полос.
Об этом сообщает в пятницу портал мэрии Москвы, где также опубликованы адреса новых выделенок. Все изменения коснутся 15 участков дорог, на 11 из которых длина новых полос не превысит одного километра, а на четырех других в сумме составит почти 30 км. Самая длинную полосу нарисуют на Калужском шоссе — 18,3 км.
По дорогам, где появятся новые выделенные полосы, курсируют 147 автобусов, троллейбусов и электробусов, которыми ежедневно пользуются около 300 тыс. человек, передает портал мэрии.
Весной со столичных дорог стали без предупреждения исчезать знаки, позволяющие выезд на выделенные полосы по выходным и праздничным дням. Штраф за выезд на выделенную полосу составляет 3 тыс. руб.
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