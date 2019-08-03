Jeep продал в России за полгода почти тысячу машин

Согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2019 года реализация Jeep на российском транспортном рынке выросла на 52%.

В общей сложности было реализовано 967 машин бренда. К сравнению за аналогичный период 2018 года реализовали только 636 машин. Бесспорным лидером продаж становится Jeep Grand Cherokee , реализованный за семь месяцев в количестве 466 машин. В сравнении с 2018 годом показатель продаж вырос на 1,7%.

В 2019 году достаточно востребованным оказался джип Jeep Wrangler , показавший многократный прирост продаж. Так, в сравнении с 2018 годом, продажи выросли с 19 до 221 автомобиля. Еще одной востребованной моделью становится Jeep Compass , результат которого 135 проданных машин.

По словам руководителей бренда, увеличение продаж считается вполне объясняемым, учитывая улучшающееся качество выпускаемых автомобилей, а также высокие показатели надежности и практичности. Для того, чтобы приобрести машину, можно обратиться к официальным дилерам.