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Jeep продал в России за полгода почти тысячу машин 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2019 года реализация Jeep на российском транспортном рынке выросла на 52%.
В общей сложности было реализовано 967 машин бренда. К сравнению за аналогичный период 2018 года реализовали только 636 машин. Бесспорным лидером продаж становится Jeep Grand Cherokee, реализованный за семь месяцев в количестве 466 машин. В сравнении с 2018 годом показатель продаж вырос на 1,7%.
В 2019 году достаточно востребованным оказался джип Jeep Wrangler, показавший многократный прирост продаж. Так, в сравнении с 2018 годом, продажи выросли с 19 до 221 автомобиля. Еще одной востребованной моделью становится Jeep Compass, результат которого 135 проданных машин.
По словам руководителей бренда, увеличение продаж считается вполне объясняемым, учитывая улучшающееся качество выпускаемых автомобилей, а также высокие показатели надежности и практичности. Для того, чтобы приобрести машину, можно обратиться к официальным дилерам.
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Комментарии
Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler , Jeep Compass , Jeep Grand Cherokee
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