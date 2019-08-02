Ferrari докатилась до дна

Продажи автомобилей Ferrari заметно снизились, пишет Bloomberg. Во втором квартале рост составил всего восемь процентов против 23 процентов тремя месяцами ранее.

Автомобилестроение переживает спад из-за торговой напряженности и необходимости много тратить на разработку электромобилей, отмечает издание.

Снижение темпов поставок сказалось и на прибыли. Сейчас она держится на уровне 314 миллионов евро, в основном благодаря продажам модели Portofino, как и предсказывали аналитики.

Ferrari не стала пересматривать свои цели на год. Однако многие эксперты делали до этого оптимистичные прогнозы для компании, ведь акции выросли почти на 70 процентов в этом году до падения. Пока еще результаты итальянского автопроизводителя остаются обнадеживающими по сравнению с конкурентами.