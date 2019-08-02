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Ferrari докатилась до дна 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Продажи автомобилей Ferrari заметно снизились, пишет Bloomberg. Во втором квартале рост составил всего восемь процентов против 23 процентов тремя месяцами ранее.
Автомобилестроение переживает спад из-за торговой напряженности и необходимости много тратить на разработку электромобилей, отмечает издание.
Снижение темпов поставок сказалось и на прибыли. Сейчас она держится на уровне 314 миллионов евро, в основном благодаря продажам модели Portofino, как и предсказывали аналитики.
Ferrari не стала пересматривать свои цели на год. Однако многие эксперты делали до этого оптимистичные прогнозы для компании, ведь акции выросли почти на 70 процентов в этом году до падения. Пока еще результаты итальянского автопроизводителя остаются обнадеживающими по сравнению с конкурентами.
Ferrari постигла та же участь, что и его прямого конкурента — компанию Aston Martin, которая снизила цены на свои спорткары и поплатилась за это убытками и рекордным падением котировок.
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Автоновости , Ferrari , Aston Martin , Bloomberg
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