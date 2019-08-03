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Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Исторический максимум обновило и количество автокредитов — их во втором квартале было взято 202,5 тысяч. Средний размер кредита при этом составляет более 750 тысяч рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс».
Как писал News.ru ранее, по состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. Согласно данным «Эквифакс», практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды. При этом почти у 8% граждан имеется четыре и более кредитов.
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