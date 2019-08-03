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Зачем опытным водителям «восклицательный знак»? 

Car.ru 50 минут назад
Фото: car.ru
На некоторых машинах можно увидеть наклейку с восклицательным знаком, который обычно на транспортные средства крепят неопытные автомобилисты. Тем не менее, опытные водители также применяют подобный прием, а для чего, цель может удивить многих. Нормы законодательства. В ПДД четко прописано, что водители с маленьким стажем обязаны клеить на свои авто табличку с восклицательным знаком. В случае нарушения норм, автолюбитель рискует оплатить штраф в размере 500 рублей.
Стоит отметить, что законодательно не запрещено применять подобный прием по истечении двух лет вождения, чем зачастую и пользуются опытные владельцы транспортных средств.
Плюсы наклейки с восклицательным знаком. Табличка с восклицательным знаком, как считают даже опытные автомобилисты, дают им несколько преимуществ на дорогах.
Среди них:
Новичков реже останавливают инспекторы ГИБДД, к ним проявляют более лояльное отношение, так как человек может не знать некоторых вещей в силу того, что еще не имеет достаточного опыта за рулем
Другие участники движения, видя на машине отметку с восклицательным знаком, ведут себя рядом более аккуратно, стараясь не спровоцировать аварийную ситуацию
Итог. Многие опытные водители не спешат убирать опознавательный знак с авто, даже если их стаж вождения уже большой. Законодательно подобные действия не запрещены и, как оказалось, они дают несколько преимуществ участникам движения на дороге.
Прежде всего, наклейка является показателем для сотрудников ГИБДД, правда, если инспектор все же остановит авто и проверит документы, придется оправдаться, почему восклицательный знак остался на машине после получения необходимого опыта за рулем.
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Автоновости , ГИБДД
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