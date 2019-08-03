Пять поломок машины, которые можно попробовать устранить самим

Какие именно проблемы с машиной не требуют дорогостоящего ремонта у официального дилера, а вполне устраняются автовладельцами самостоятельно, разобрался портал «АвтоВзгляд».

По данным издания, не стоит сразу вызывать эвакуатор и ехать в автосервис, если на приборной панели загорелось пиктограмма «Масленка». Для начала необходимо проверить уровень масла и, если он ниже минимального значения, просто долить масло.

После чего подождать пару минут и повторить проверку уровня. Если после всех манипуляций значок на приборной панели гаснет, то можно ехать дальше, если же нет, то стоит отвезти машину в сервис-центр на диагностику.

Если загорается контрольная лампа «Check Engine», это означает, что электроника обнаружила в работе двигателя или трансмиссии ошибку, отмечает издание. Для начала необходимо проверить, насколько плотно закручена крышка бензобака. Если она повреждена или ее забыли на заправке, электроника незамедлительно на это среагирует, включив Check Engine. Если же с крышкой порядок, нужно смотреть код ошибки. Как правило, сделать это можно практически в любом профильном сервисе. А уже после результатов сканирования принимать решение, советует портал.

Среди проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, издание называет также потускневшие фары и быстро моргающие поворотники. Чаще всего решением таких проблем является зачистка контактов от коррозии и замена испорченных ламп, либо щеток генератора.

Если же машина не заводится в зимнее время, портал советует «разогреть аккумулятор».

«Проверните ключ зажигания, но не до конца. Подержите пять секунд, затем выключите зажигание. Через пять минут повторите процедуру снова (раз пять-шесть). И после этого проверните ключ в замке зажигания до конца. Скорее всего, автомобиль заведется», — отмечает издание.

Однако, если подобное произошло летом, то, согласно статье, стоит проверить и подтянуть крепления на аккумуляторе, генератор и натяжение приводного ремня, советует издание.