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Какие авто угоняют в Соединенных Штатах? 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты из института HLDI провели исследование на предмет угоняемости тех или иных моделей авто в США. Как выяснилось, американский криминалитет чаще интересуется мощными автомобилями. А по поводу автомобилей с агрегатом Hemi, у них просто "пунктик".
Самой угоняемой моделью на сегодняшний день в США является Dodge Charger в кузове седан с мощным силовым агрегатом Hemi V8.
На втором месте — Dodge Challenger SRT Hellcat с аналогичным мотором.
Номер три в рейтинге — модель Infiniti Q50.
Четвертое место у внедорожника той же марки QX80.
Замыкает сегодняшний ТОП-5 модель GMC Sierra 1500 Crew Cab в кузове пикап.
Реже остальных под прицел автоугонщиков попадают: BMW 3-й серии, Tesla S и X, а также Chevrolet Equinox и Buick Encore.
Что до автомобилей линейки Tesla, то специалисты считают, что низкий процент угоняемости обусловлен тем, что такие автомобили чаще всего стоят в гаражах и на охраняемых стоянках. Кроме того, таких автомобилей еще не так много.
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Автоновости , Chevrolet Equinox , Infiniti Q50 , GMC Sierra , Chevrolet , BMW , Dodge Challenger , Tesla , Dodge , Buick , Dodge Charger
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