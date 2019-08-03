Какие авто угоняют в Соединенных Штатах?

Эксперты из института HLDI провели исследование на предмет угоняемости тех или иных моделей авто в США. Как выяснилось, американский криминалитет чаще интересуется мощными автомобилями. А по поводу автомобилей с агрегатом Hemi, у них просто "пунктик".

Самой угоняемой моделью на сегодняшний день в США является Dodge Charger в кузове седан с мощным силовым агрегатом Hemi V8.

На втором месте — Dodge Challenger SRT Hellcat с аналогичным мотором.

Номер три в рейтинге — модель Infiniti Q50

Четвертое место у внедорожника той же марки QX80.

Замыкает сегодняшний ТОП-5 модель GMC Sierra 1500 Crew Cab в кузове пикап.

Что до автомобилей линейки Tesla, то специалисты считают, что низкий процент угоняемости обусловлен тем, что такие автомобили чаще всего стоят в гаражах и на охраняемых стоянках. Кроме того, таких автомобилей еще не так много.