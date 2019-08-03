Такси выгоднее личных авто в России

Россиянам выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле. Об этом, как сообщает « Коммерсант », свидетельствуют подсчеты HSBC.

Компания сравнила доходы населения, цены на такси, стоимость бензина, « Тойоты Камри» и ее обслуживания в разных странах. Оказалось, что россиянину выгоднее 10 лет ездить на такси, чем купить машину и ездить на ней при условии, что проезжать он будет меньше 5,4 тысячи километров в год.

Россия — лидер по годовому пробегу, который делает такси выгоднее личной машины. Второй стала Индия (2,7 тысячи километров), а в Германии, например, личные авто выгоднее в разы — 811 километров.

В HSBC «Коммерсанту» объяснили, что цены на такси в России пропорциональны доходам граждан, а цены на автомобили — наоборот.

Относительно невысокую стоимость поездки на такси в компании объяснили тем, что спрос на эту услугу высок. Наконец, высокий спрос на такси объясняется тем, что общественный транспорт плохо развит во многих регионах.