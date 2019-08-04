Компания BMW обновила гибридный седан BMW 530e

Компания BMW представила обновленную версию своего гибридного седана BMW 530e. Теперь модель обзавелась более емкой батареей и полным приводом. Как сообщили инженеры, авто сможет проехать на одном заряде до 57 километров.

Немецкий автоконцерн модернизировал силовую установку своего гибридного седана BMW 530e, снизив расход топлива с 1,8 литра до 1,6 литра на 100 километров пути. Подобного результата удалось добиться благодаря применению новой батареи с увеличенной емкостью, показатель вырос с 9,2 до 12 кВт/ч. Разместили аккумулятор под задним диваном в салоне авто.

Стоит отметить, что после модернизации транспортного средства, в нем сильно уменьшился объем багажника. Ранее показатель достигал 530 литров, теперь же "заряженный" седан предложит владельцу 410 литров пространства.

Под капотом немецкий автопроизводитель разместил 2,0-литровый турбоагрегат мощностью 184 л.с., работающий вместе с 83-киловаттным электромотором на 113 л.с. Общая можность обновленного седана достигнет 252 л.с. и 420 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгонится за 6,1 секунды, а максимальная скорость — 235 км/ч, запас хода — 57 километров.

Управляется силовая установка новой интеллектуальной системой, предлагающей водителю множество функций, есть два электрических и один обычный режима езды. В электрическом режиме MAX Edrive седан способен выдать скорость до 140 км/ч.

Особенностью "заряженной" новинки станет адаптивная подвеска, множество систем помощи водителю и виртуальная панель приборов.